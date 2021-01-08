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18:59 08.01.2021

Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу – сводка

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Российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу – сводка

В течение текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из 120-ти мм минометов, противотанковых и автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также - крупнокалиберных пулеметов…В ответ на обстрелы противника наши защитники дали адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - говорится в сводке о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 пятницы, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Помимо этого в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники открыли провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета неподалеку Южного в направлении рабочей бригады, осуществлявшей ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка-Торецкое".

"Во избежание жертв работы были прекращены. Сторонами были повторно приняты меры по соблюдению режима тишины. В 12.00 восстановительные работы продолжились. Однако, несмотря на уговоры, около 14.00 противник снова открыл провокационный огонь из стрелкового оружия. Работы было немедленно прекращены, рабочая бригада выведена из зоны работ", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

 

Теги: #оос #сводка #украина #донбасс
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