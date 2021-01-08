Трамп не пойдет на инаугурацию Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не собирается участвовать в инаугурации избранного главы государства Джо Байдена.

"Сообщаю всем, кто меня спрашивал об этом: я не пойду на инаугурацию 20 января", - написал Трамп в твиттере.

В ночь на пятницу Трамп пообещал сосредоточиться на обеспечении плавного перехода власти к администрации Байдена, но своим сторонникам сказал, что их "невероятное путешествие только начинается". При этом он констатировал, что возможности через суды оспорить итоги выборов он исчерпал.

В среду сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден.

Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена. Инаугурация назначена на 20 января, но среди демократов стали звучать призывы к срочному отстранению Трампа от власти.