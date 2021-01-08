Спасатели и полиция разыскивают потерявшегося рыбака на Харьковщине

В Харьковской области сотрудники ГСЧС уже более полусуток ищут рыбака, который пропал на Печенежском водохранилище возле с.Мартовое.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, около 23:30 в дежурную часть ГУ ГСЧС в области поступило сообщение о том, что из 5 рыбаков, отправившихся вместе на рыбалку на водохранилище, на берег вышли только четверо.

"Последнего не смогли отыскать, потому что было довольно темно и в некоторых местах лед был слишком тонкой. На данный момент силами ГСЧС и Нацполиции проводятся поиски пропавшего мужчины", - говорится в сообщении.

В поисках задействованы 3 единицы техники и 15 человек личного состава ГСЧС, а также 10 полицейских.