ЕС до конца января может выдать разрешение на применение вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) планирует до конца января принять решение о том, следует ли разрешать применение в ЕС вакцины от короанвируса COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca.

"Завершение процесса возможно до конца января. Все будет зависеть от темпов получения информации и темпов ее обработки", - отмечается в сообщении EMA в твиттере.

Агентство ожидается, что на следующей неделе получит от AsraZeneca запрос на предоставление разрешения на экстренное применение вакцины на территории ЕС.

На данный момент в ЕС разрешено использование вакцины от Pfizer и BioNTech, а также - препарата от Moderna.