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17:06 08.01.2021

ЕС до конца января может выдать разрешение на применение вакцины AstraZeneca

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) планирует до конца января принять решение о том, следует ли разрешать применение в ЕС вакцины от короанвируса COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca.

"Завершение процесса возможно до конца января. Все будет зависеть от темпов получения информации и темпов ее обработки", - отмечается в сообщении EMA в твиттере.

Агентство ожидается, что на следующей неделе получит от AsraZeneca запрос на предоставление разрешения на экстренное применение вакцины на территории ЕС.

На данный момент в ЕС разрешено использование вакцины от Pfizer и BioNTech, а также - препарата от Moderna.

Теги: #ес #вакцина
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