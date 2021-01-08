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16:09 08.01.2021

Два гражданина Литвы обвиняются в шпионаже в пользу России

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Литовская прокуратура сообщила о передаче в суд дела, в котором два гражданина Литвы обвиняются в шпионаже в пользу России.

Согласно распространенному в пятницу сообщению прокуратуры, обвиняемые не знакомы друг с другом и их деятельность отличается, однако данные досудебного расследования позволяют подозревать, что в деятельность против Литовского государства их мог вовлечь один и тот же человек - сотрудник Погрануправления ФСБ РФ по Калининградской области.

По данным прокуратуры, он представился обвиняемым под вымышленным именем, прекрасно говорит по-литовски.

Досудебное расследование о вероятном шпионаже, во время которого выполнялись задания разведывательного ведомства России, было начато после получения материалов из Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы, отмечается в сообщении.

Между тем представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене сообщила BNS, что это то же самое досудебное расследование, о котором прокуратура сообщала в начале марта прошлого года.

Весной сообщалось, что была задержана член Клайпедского городского совета Элла Андреева. Ее адвокат Наталья Фоченкова впоследствии сказала BNS, что политику был присвоен статус специального свидетеля.

Представитель Клайпедского окружного суда Довиле Сауленене информировала BNS, что это дело поступило в суд, обвинения в нем предъявлены общественному деятелю, генеральному директору Балтийской молодежной ассоциации Juvenis Алексеюсу Грейчюсу и Миндаугасу Туникайтису.

Проживающий на границе с Калининградской областью РФ Туникайтис в 2015 году с политической партией "Список Литвы" баллотировался в совет самоуправления.

Грейчюс в 2015 году баллотировался с Союзом русских Литвы в горсовет Клайпеды, в этом списке была и Андреева.

Теги: #рф #шпионаж #литва
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