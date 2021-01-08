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15:50 08.01.2021

Фон дер Ляйен сообщила о дополнительном заказе 300 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer

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Фон дер Ляйен сообщила о дополнительном заказе 300 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила в пятницу, что ЕК предложила государствам-членам ЕС приобрести дополнительно 200 млн доз вакцины против COVID-19 компаний BioNTech и Pfizer с возможностью приобретения еще 100 млн.

"Мы уже располагаем 300 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer. И хорошая новость в том, что мы договорились с этим предприятием изменить контракт в сторону увеличения, и с этим новым контрактом мы сможем получить еще 300 млн дополнительных доз вакцины BioNTech/Pfizer", - сказала глава Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.

Она сообщила, что 75 млн доз из дополнительного заказа поступят в распоряжение со второго квартала нынешнего года. Остальная часть будет поставлена в третьем и четвертом кварталах.

По ее словам, другая хорошая новость в том, что в дополнение к вакцине BioNTech/Pfizer 6 января была разрешена вторая вакцина, произведенная Moderna Inc. (SPB: MRNA)

"Теперь мы располагаем количеством доз, необходимых для вакцинации 380 млн европейцев, то есть более 80% населения ЕС. Другие вакцины поступят в течение ближайших недель или месяцев", - продолжила фон дер Ляйен.

В итоге Евросоюз будет располагать "более чем достаточным количеством доз в разумные сроки".

ЕС приобрел широкий портфель вакцин с различными технологиями. Он получил до 2,3 млрд доз наиболее многообещающих вакцин-кандидатов для Евросоюза и его соседей. Необходимо также помочь с вакцинацией населения странам, которые не имеют для этого средств, объяснила председатель Европейской комиссии.

Отвечая на вопросы, фон дер Ляйен отвергла критику ЕС в неверной тактике при заказе вакцин и выборе производителей. Она настаивала на том, что определенный Еврокомиссией путь был верным, он основывался на инвестициях в разработку и производство вакцин предприятиями. При этом решения всегда принимались по согласованию с 27 государствами-членами ЕС, объяснила глава ЕК.

Газета The Guardian пишет в пятницу, что представители ЕС ведут переговоры с Pfizer о закупке дополнительных 200 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19

Кроме того, европейская сторона хотела бы сохранить за собой опцию, если это потребуется, закупки в дальнейшем еще одной партии -в 100 млн доз.

Все это будет дополнением к 300 млн доз вакцины, которые европейские страны и так должны получить от Pfizer в 2021 году.

Американская Pfizer разработала вакцину от коронавируса совместно с немецкой BioNTech. Препарат получил разрешение на экстренное применение на территории Евросоюза. Кампания по вакцинации уже идет.

Теги: #коронавирус #европа
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