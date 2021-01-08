События

15:38 08.01.2021

Глава Евросовета проведет 21 января совещание с лидерами стран ЕС по координации борьбы c COVID-19

2 мин читать
Глава Евросовета проведет 21 января совещание с лидерами стран ЕС по координации борьбы c COVID-19

Председатель Европейского совета Шарль Мишель созывает 21 января видеоконференцию глав государств и правительств стран ЕС по вопросам борьбы против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс.

"В четверг, 21 января, в 18:00 глава Европейского совета будет председательствовать на видеоконференции с (руководителями) 27 государств ЕС по координации (борьбы против) COVID-19", - написал официальный представитель Мишеля в пятницу в твиттере.

В свою очередь пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер в ответ на просьбу прокомментировать содержание этой очередной виртуальной встречи на высшем уровне по COVID-19 сказал, что не может предвосхищать, о чем сообщит на видеосовещании председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Но совершенно точно председатель комиссии подведет итог результатов, которых мы смогли достичь с самого начала - а они очень значительные - и также будет говорить о том, что она расценивает как главные элементы того, что должно быть реализовано совместно (странами ЕС - ИФ), если мы хотим продвигаться в борьбе с этой пандемией", - отметил Мамер.

Не забывая о том, что сама фон дер Ляйен называла эту работу путем, усеянным преградами, добавил он.

"Ситуация сложная, и на нее нет готовых ответов. И в этом вызов, которому противостоят Европейский союз и его институты и государства-члены, а также ученые и представители промышленности. Но нет вопроса о том, чтобы опускать руки", - заявил пресс-секретарь ЕК.

По его словам, Еврокомиссия занимается совершенно инновационными задачами по сравнению с тем, что ей доводилось делать раньше, в частности, программой закупок вакцин.

Он объяснил, что ЕС находится в начале процесса вакцинации. Необходимо, чтобы государства-члены проявляли гибкость и оперативность и учились друг у друга тому, что получается, а что нет.

"Я полагаю, что 21 января как раз будет возможность для государств-членов обсудить полезный опыт и посмотреть, как лучше продвигаться каждому у себя, но также всем вместе", - сказал официальный представитель Европейской комиссии.

Теги: #коронавирус #европарламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:50 08.01.2021
Фон дер Ляйен сообщила о дополнительном заказе 300 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer

Фон дер Ляйен сообщила о дополнительном заказе 300 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer

12:54 08.01.2021
Двусторонние переговоры ФРГ и РФ о производстве вакцин от коронавируса противоречат правилам ЕС - глава ЕК

Двусторонние переговоры ФРГ и РФ о производстве вакцин от коронавируса противоречат правилам ЕС - глава ЕК

12:11 08.01.2021
В Киеве за сутки выявили 438 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 11 человек – Кличко

В Киеве за сутки выявили 438 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 11 человек – Кличко

12:10 08.01.2021
Хаменеи запретил импорт в Иран вакцин от коронавируса из США и Великобритании

Хаменеи запретил импорт в Иран вакцин от коронавируса из США и Великобритании

11:54 08.01.2021
Киев будет придерживаться жесткого карантина, чтобы не допустить возможного коллапса медицинской системы - Кличко

Киев будет придерживаться жесткого карантина, чтобы не допустить возможного коллапса медицинской системы - Кличко

10:56 08.01.2021
В ВСУ за сутки еще 39 человек заболели COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки еще 39 человек заболели COVID-19 – командование Медсил

10:44 08.01.2021
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии сократилось за сутки в три раза

Число выявленных случаев коронавируса в Грузии сократилось за сутки в три раза

08:39 08.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 88 млн, число жертв приближается к 1,9 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 88 млн, число жертв приближается к 1,9 млн

08:15 08.01.2021
В Украине за сутки 5 676 новых инфицированных Covid-19, выздоровели 5 131 человек

В Украине за сутки 5 676 новых инфицированных Covid-19, выздоровели 5 131 человек

03:40 08.01.2021
В Молдове за сутки выявили 423 больных коронавирусом, 185 пациентов скончались

В Молдове за сутки выявили 423 больных коронавирусом, 185 пациентов скончались

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В метро Киева предупредили, что могут ограничивать вход на станции для соблюдения карантинных мероприятий

Двусторонние переговоры ФРГ и РФ о производстве вакцин от коронавируса противоречат правилам ЕС - глава ЕК

В Киеве за сутки выявили 438 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 11 человек – Кличко

Киев будет придерживаться жесткого карантина, чтобы не допустить возможного коллапса медицинской системы - Кличко

В Украину вернулись четверо осужденных в Ливии моряков с судна Captain Khayyam – замглавы МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели и полиция разыскивают потерявшегося рыбака на Харьковщине

ЕС до конца января может выдать разрешение на применение вакцины AstraZeneca

Великобритания разрешила применение вакцины Moderna от коронавируса

Два гражданина Литвы обвиняются в шпионаже в пользу России

Емкость с битумом горит на территории нефтебазы в Николаевской области, пожар локализован – ГСЧС

Главы МИД стран, чьи граждане погибли при сбивании самолета "МАУ", рассчитывают вскоре войти в формальные переговоры с Ираном для привлечения виновных к ответственности

Украина проанализирует технический отчет Ирана трагедии авиарейса PS 752 в Тегеране – Офис генпрокурора

В метро Киева предупредили, что могут ограничивать вход на станции для соблюдения карантинных мероприятий

Зеленский: Иран признал свою вину в сбивании самолета МАУ и мы идем к наказанию виновных и получению компенсаций для семей погибших

Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память погибших в результате сбивания самолета МАУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА