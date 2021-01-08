Емкость с битумом горит на территории нефтебазы в Николаевской области, пожар локализован – ГСЧС

В пятницу, 8 января, в 13:09 возле станции Гороховка Витовского района Николаевской на территории нефтебазы произошло возгорание емкости с битумом 50 м куб., сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Для ликвидации пожара спасатели применили пенные стволы. В 13:50 пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в обнародованном в пятницу днем сообщении.

К тушению привлечены 50 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС. "Информация уточняется", - говорится в сообщении.