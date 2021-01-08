События

14:50 08.01.2021

Емкость с битумом горит на территории нефтебазы в Николаевской области, пожар локализован – ГСЧС

1 мин читать

В пятницу, 8 января, в 13:09 возле станции Гороховка Витовского района Николаевской на территории нефтебазы произошло возгорание емкости с битумом 50 м куб., сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Для ликвидации пожара спасатели применили пенные стволы. В 13:50 пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет", - говорится в обнародованном в пятницу днем сообщении.

К тушению привлечены 50 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС. "Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Теги: #гсчс #николаевская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:20 07.01.2021
На Харьковщине спасатели помогли добраться до берега рыбакам, заблудившимся из-за тумана - ГСЧС

На Харьковщине спасатели помогли добраться до берега рыбакам, заблудившимся из-за тумана - ГСЧС

09:51 03.01.2021
Пиротехники ГСЧС в зоне ООС за неделю обезвредили более 250 взрывоопасных предметов

Пиротехники ГСЧС в зоне ООС за неделю обезвредили более 250 взрывоопасных предметов

17:09 01.01.2021
На горнолыжном курорте Славское остановился подъемник, спасатели сняли с него 74 человек

На горнолыжном курорте Славское остановился подъемник, спасатели сняли с него 74 человек

13:55 31.12.2020
В Николаевской области вандалы осквернили около 100 могил, полиция начала расследование

В Николаевской области вандалы осквернили около 100 могил, полиция начала расследование

18:39 30.12.2020
ВСК Рады инициирует отстранение руководителя Луганской ГСЧС от обязанностей

ВСК Рады инициирует отстранение руководителя Луганской ГСЧС от обязанностей

09:20 28.12.2020
В Кривом Роге произошло обрушение здания, один человек погиб, еще один госпитализирован – ГСЧС

В Кривом Роге произошло обрушение здания, один человек погиб, еще один госпитализирован – ГСЧС

08:03 26.12.2020
В результате непогоды обесточены 357 населенных пункта в пяти областях Украины

В результате непогоды обесточены 357 населенных пункта в пяти областях Украины

12:39 25.12.2020
ГСЧС на период празднования Рождества перешла на усиленный режим несения службы

ГСЧС на период празднования Рождества перешла на усиленный режим несения службы

10:09 24.12.2020
На Трухановом острове в Киеве на территории спортивно-оздоровительной базы произошел пожар, жертв и пострадавших нет – ГСЧС

На Трухановом острове в Киеве на территории спортивно-оздоровительной базы произошел пожар, жертв и пострадавших нет – ГСЧС

09:51 23.12.2020
В Днепропетровской области спасатели сняли с дерева мальчика, который хотел спасти кота

В Днепропетровской области спасатели сняли с дерева мальчика, который хотел спасти кота

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В метро Киева предупредили, что могут ограничивать вход на станции для соблюдения карантинных мероприятий

Двусторонние переговоры ФРГ и РФ о производстве вакцин от коронавируса противоречат правилам ЕС - глава ЕК

В Киеве за сутки выявили 438 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 11 человек – Кличко

Киев будет придерживаться жесткого карантина, чтобы не допустить возможного коллапса медицинской системы - Кличко

В Украину вернулись четверо осужденных в Ливии моряков с судна Captain Khayyam – замглавы МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Главы МИД стран, чьи граждане погибли при сбивании самолета "МАУ", рассчитывают вскоре войти в формальные переговоры с Ираном для привлечения виновных к ответственности

Украина проанализирует технический отчет Ирана трагедии авиарейса PS 752 в Тегеране – Офис генпрокурора

В метро Киева предупредили, что могут ограничивать вход на станции для соблюдения карантинных мероприятий

Зеленский: Иран признал свою вину в сбивании самолета МАУ и мы идем к наказанию виновных и получению компенсаций для семей погибших

Двусторонние переговоры ФРГ и РФ о производстве вакцин от коронавируса противоречат правилам ЕС - глава ЕК

Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память погибших в результате сбивания самолета МАУ

В Киеве за сутки выявили 438 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 11 человек – Кличко

Хаменеи запретил импорт в Иран вакцин от коронавируса из США и Великобритании

Киев будет придерживаться жесткого карантина, чтобы не допустить возможного коллапса медицинской системы - Кличко

Локдаун совпадает с инкубационным периодом COVID-19 у заболевших на новогодние праздники - Степанов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА