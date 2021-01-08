События

14:30 08.01.2021

Главы МИД стран, чьи граждане погибли при сбивании самолета "МАУ", рассчитывают вскоре войти в формальные переговоры с Ираном для привлечения виновных к ответственности

2 мин читать
Главы МИД стран, чьи граждане погибли при сбивании самолета "МАУ", рассчитывают вскоре войти в формальные переговоры с Ираном для привлечения виновных к ответственности

В пятницу в годовщину катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752, сбитого иранскими силами ПВО неподалеку от Тегерана, министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании, - стран, чьи граждане погибли при крушении авиарейса, выступили с совместной статьей и рассказали о ближайших планах касательно этого ЧП.

"Через неделю после катастрофы по инициативе Канады была создана Международная координационная группа, в которую вошли министры иностранных дел пяти стран, чьи граждане были среди пассажиров и экипажа PS752. Эта группа стран была и остается в центре совместных усилий по достижению справедливости... За этот год мы, министры иностранных дел Международной координационной группы пострадавших стран, взаимодействовали одной командой в подготовке к совместным переговорам с Ираном с целью привлечь виновных к ответственности за это нарушение международного права и помочь родным погибших, которые до сих пор живут с болью в сердце, преодолеть их горе", - говорится в совместной статье министров, обнародованной МИД Украины в пятницу.

По словам министров, эти переговоры имеют ключевое значение для привлечения Ирана к ответственности за сбивание самолета рейса PS752 и обеспечения выплаты Ираном всех компенсаций родным погибших и пострадавшим странам.

В июле прошлого года главы МВД подписали Меморандум о взаимопонимании, чтобы документально закрепить совместное намерение двигаться к достижению этой цели. Группа определила Украину своим представителем, доверив ей вести переговоры с Ираном от имени пострадавших стран.

"Сейчас мы находимся на заключительных стадиях нашей подготовки и рассчитываем вскоре войти в формальные переговоры с Ираном. В первую годовщину трагедии мы еще раз подтверждаем наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и призываем Иран способствовать прозрачности, неотвратимости наказания и достижению справедливости ради родных и близких жертв. Мы также призываем международное сообщество поддержать наши усилия, направленные на то, чтобы Иран и остальные страны отвечали совместно определенным стандартам безопасности воздушного пространства для гражданской авиации", - говорится в статье.

 

Теги: #мау #переговоры #иран #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:04 08.01.2021
Украина проанализирует технический отчет Ирана трагедии авиарейса PS 752 в Тегеране – Офис генпрокурора

Украина проанализирует технический отчет Ирана трагедии авиарейса PS 752 в Тегеране – Офис генпрокурора

13:14 08.01.2021
Зеленский: Иран признал свою вину в сбивании самолета МАУ и мы идем к наказанию виновных и получению компенсаций для семей погибших

Зеленский: Иран признал свою вину в сбивании самолета МАУ и мы идем к наказанию виновных и получению компенсаций для семей погибших

12:27 08.01.2021
Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память погибших в результате сбивания самолета МАУ

Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память погибших в результате сбивания самолета МАУ

12:10 08.01.2021
Хаменеи запретил импорт в Иран вакцин от коронавируса из США и Великобритании

Хаменеи запретил импорт в Иран вакцин от коронавируса из США и Великобритании

10:02 08.01.2021
В Украину вернулись четверо осужденных в Ливии моряков с судна Captain Khayyam – замглавы МИД

В Украину вернулись четверо осужденных в Ливии моряков с судна Captain Khayyam – замглавы МИД

09:46 08.01.2021
Украина проводит исследование планшета, найденного на месте крушения самолета МАУ под Тегераном – Венедиктова

Украина проводит исследование планшета, найденного на месте крушения самолета МАУ под Тегераном – Венедиктова

08:38 08.01.2021
Иран будет привлечен к ответственности с целью установления справедливости и обеспечения выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим государствам – заявление

Иран будет привлечен к ответственности с целью установления справедливости и обеспечения выплат компенсаций семьям погибших и пострадавшим государствам – заявление

17:18 07.01.2021
МИД Украины: Сообщения о якобы ослаблении Лондоном санкций против РФ - очередные российские инсинуации

МИД Украины: Сообщения о якобы ослаблении Лондоном санкций против РФ - очередные российские инсинуации

11:23 06.01.2021
Украина в течение 60 дней подаст свои замечания к проекту технического отчета Ирана о сбитом самолете МАУ – Енин

Украина в течение 60 дней подаст свои замечания к проекту технического отчета Ирана о сбитом самолете МАУ – Енин

13:51 05.01.2021
Иран передал Украине отчет о катастрофе самолета МАУ - Кулеба

Иран передал Украине отчет о катастрофе самолета МАУ - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В метро Киева предупредили, что могут ограничивать вход на станции для соблюдения карантинных мероприятий

Двусторонние переговоры ФРГ и РФ о производстве вакцин от коронавируса противоречат правилам ЕС - глава ЕК

В Киеве за сутки выявили 438 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 11 человек – Кличко

Киев будет придерживаться жесткого карантина, чтобы не допустить возможного коллапса медицинской системы - Кличко

В Украину вернулись четверо осужденных в Ливии моряков с судна Captain Khayyam – замглавы МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Емкость с битумом горит на территории нефтебазы в Николаевской области, пожар локализован – ГСЧС

В метро Киева предупредили, что могут ограничивать вход на станции для соблюдения карантинных мероприятий

Двусторонние переговоры ФРГ и РФ о производстве вакцин от коронавируса противоречат правилам ЕС - глава ЕК

В Киеве за сутки выявили 438 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 11 человек – Кличко

Киев будет придерживаться жесткого карантина, чтобы не допустить возможного коллапса медицинской системы - Кличко

Локдаун совпадает с инкубационным периодом COVID-19 у заболевших на новогодние праздники - Степанов

Ким Чен Ын нацелен на улучшение отношений с миром

В ВСУ за сутки еще 39 человек заболели COVID-19 – командование Медсил

Число выявленных случаев коронавируса в Грузии сократилось за сутки в три раза

На Закарпатье пограничники предотвратили незаконную переправку в Венгрию трех граждан Сирии – Госпогранслужба Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА