Главы МИД стран, чьи граждане погибли при сбивании самолета "МАУ", рассчитывают вскоре войти в формальные переговоры с Ираном для привлечения виновных к ответственности

В пятницу в годовщину катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752, сбитого иранскими силами ПВО неподалеку от Тегерана, министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании, - стран, чьи граждане погибли при крушении авиарейса, выступили с совместной статьей и рассказали о ближайших планах касательно этого ЧП.

"Через неделю после катастрофы по инициативе Канады была создана Международная координационная группа, в которую вошли министры иностранных дел пяти стран, чьи граждане были среди пассажиров и экипажа PS752. Эта группа стран была и остается в центре совместных усилий по достижению справедливости... За этот год мы, министры иностранных дел Международной координационной группы пострадавших стран, взаимодействовали одной командой в подготовке к совместным переговорам с Ираном с целью привлечь виновных к ответственности за это нарушение международного права и помочь родным погибших, которые до сих пор живут с болью в сердце, преодолеть их горе", - говорится в совместной статье министров, обнародованной МИД Украины в пятницу.

По словам министров, эти переговоры имеют ключевое значение для привлечения Ирана к ответственности за сбивание самолета рейса PS752 и обеспечения выплаты Ираном всех компенсаций родным погибших и пострадавшим странам.

В июле прошлого года главы МВД подписали Меморандум о взаимопонимании, чтобы документально закрепить совместное намерение двигаться к достижению этой цели. Группа определила Украину своим представителем, доверив ей вести переговоры с Ираном от имени пострадавших стран.

"Сейчас мы находимся на заключительных стадиях нашей подготовки и рассчитываем вскоре войти в формальные переговоры с Ираном. В первую годовщину трагедии мы еще раз подтверждаем наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и призываем Иран способствовать прозрачности, неотвратимости наказания и достижению справедливости ради родных и близких жертв. Мы также призываем международное сообщество поддержать наши усилия, направленные на то, чтобы Иран и остальные страны отвечали совместно определенным стандартам безопасности воздушного пространства для гражданской авиации", - говорится в статье.