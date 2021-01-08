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14:04 08.01.2021

Украина проанализирует технический отчет Ирана трагедии авиарейса PS 752 в Тегеране – Офис генпрокурора

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Украина проанализирует технический отчет Ирана трагедии авиарейса PS 752 в Тегеране – Офис генпрокурора

За год Офис генпрокурора в рамках уголовного производства по факту авиакатастрофы с самолетом "МАУ" в Иране, где погибли 176 человек, провел более двух сотен процессуальных и следственных действий, направил 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, осуществляет сотрудничество с компетентными органами Ирана и Канады.

"Сейчас продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов", - сообщает Офис генпрокурора в пятницу.

Согласно информации, в прошлом году были проведены два раунда переговоров с иранской стороной, в частности о сотрудничестве в рамках уголовного расследования. В декабре 2020 года Иран передал Украине для исследования планшет, найденный на месте авиакатастрофы.

Кроме того, Украина получила для анализа проект финального отчета по авиакатастрофе самолета "МАУ" в Тегеране, подготовленного иранской стороной в соответствии с положениями Конвенции о международной гражданской авиации. Это технический отчет, который может раскрыть причины падения самолета. Для внесения в отчет замечаний и предложений у Украины 60 дней, после чего Иран должен будет доработать его за месяц. Обнародуют отчет только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Для нас главное - это объективное расследование, установление истины, привлечение виновных к уголовной ответственности и защита прав потерпевших. В данном случае, родственников погибших и авиакомпании. И группа прокуроров Офиса генпрокурора и следователей СБУ, которые работают над этим делом, делают все возможное, чтобы следствие установило истину в разумные сроки. Накануне годовщины трагедии мы вместе с МИД Украины провели онлайн встречу с родственниками погибших пассажиров из Канады, для которых ключевым является справедливое правосудие. Причем уголовную ответственность должны понести все виновные в трагедии, независимо от их должностей", - отметил заместитель генерального прокурора, прокурор в группе прокуроров "дела PS 752" Гюндуз Мамедов.

Теги: #мау #ps752 #прокуратура #иран
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