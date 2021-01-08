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13:17 08.01.2021

В метро Киева предупредили, что могут ограничивать вход на станции для соблюдения карантинных мероприятий

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В метро Киева предупредили, что могут ограничивать вход на станции для соблюдения карантинных мероприятий

В КП "Киевский метрополитен" сообщили, что на период общенационального карантина с 8 по 25 января метро города будет работать в обычном режиме, однако возможно введение определенных ограничений.

"Некоторые станции могут ограничиваться на вход во избежание скоплений людей и соблюдения карантинных мероприятий", - говорится в сообщении, опубликованном на странице метрополитена в соцсети Фейсбук в пятницу.

 

Теги: #киев #карантин #метро
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