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13:14 08.01.2021

Зеленский: Иран признал свою вину в сбивании самолета МАУ и мы идем к наказанию виновных и получению компенсаций для семей погибших

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Зеленский: Иран признал свою вину в сбивании самолета МАУ и мы идем к наказанию виновных и получению компенсаций для семей погибших

В пятницу в годовщину катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752, сбитого иранскими силами ПВО неподалеку от Тегерана, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пассажирский самолет был сбит умышленно, все виновные в преступлении будут привлечены к ответственности, а родственники погибших – получат компенсации.

"Уже ни у кого нет сомнений в том, что двумя ракетами были преступно забраны жизни 176 мирных людей на борту мирного самолета. Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно. Это уже аксиоматические данные. Это то, что удалось очень быстро установить благодаря профессиональной работе наших специалистов по безопасности, экспертов и дипломатов. Это то, с чем абсолютно согласно мировое сообщество", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он подчеркнул, что все виновные в этой катастрофе обязательно будут привлечены к ответственности: "В современном мире нет шанса, что такое преступление останется без должной реакции. Срока давности у таких преступлений тоже нет".

"Тем более что Иран уже признал свою вину. И мы, очевидно, также идем к действенному наказанию виновных и получению надлежащих компенсаций для семей погибших. Все это обязательно будет сделано. Потому что только так справедливо. Хотя все это, к сожалению, уже никогда не компенсирует человеческих потерь", - написал Зеленский.

По его словам, экипаж самолета действовал абсолютно четко и по правилам, все делал профессионально, до последнего отвечая за жизнь пассажиров. ЧТо также все признали. "Меньшее, что могло сделать государство для памяти наших людей, это отметить их званиями Героев Украины. Навсегда запечатлеть фамилии героев в нашей истории", - написал президент.

По его словам, "совсем скоро" будет памятное место, куда могли бы прийти родственники, близкие погибших, просто граждане, чтобы вспомнить, подумать, посидеть рядом.

"Сколько бы времени и усилий не требовал процесс переговоров и вся необходимая международная работа, мы получим все ответы и обязательно получим все необходимые компенсации. Сегодня же должны искренне почтить память 11 наших граждан, чьи жизни были взяты в тот трагический день. И должны искренне поддержать семьи, потерявшие в тот день своих родных", - написал Зеленский.

Теги: #мау #зеленский #годовщина
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