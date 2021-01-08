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12:27 08.01.2021

Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память погибших в результате сбивания самолета МАУ

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Сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями почтили память погибших в результате сбивания самолета МАУ

В пятницу в годовщину трагической катастрофы украинского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752, сбитого иранскими силами ПВО, сотрудники посольства Украины в Иране вместе с семьями приняли участие в церемонии чествования памяти погибших на месте падения "Боинга".

"Посол Украины Сергей Бурдиляк выступил с речью, в которой вспомнил имена украинцев, которые стали жертвами ужасного инцидента, и отметил продолжение усилий нашего государства и заинтересованных сторон для установления справедливости в процессе прозрачного и беспристрастного расследования всех обстоятельств катастрофы, обеспечения выплаты достойных компенсаций семьям погибших соотечественников", - говорится в сообщении посольства в Facebook в пятницу.

Работники посольства возложили цветы на месте авиакатастрофы украинского самолета и почтили память жертв минутой молчания.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

5 января Украина получила от Ирана проект технического отчета относительно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737-800.

Теги: #мау #годовщина #иран
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