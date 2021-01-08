В Киеве за сутки выявили 438 новых случаев заболевания COVID-19, скончались 11 человек – Кличко

В Киеве за прошедшие сутки у 438 человек выявили коронавирусную инфекцию, 11 жителей скончались, 126 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 438. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 2052 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 116 469", - написал Кличко на странице в Facebook.

Так, заболели: 238 женщин, 179 мужчин, 8 девочек от 8 до 17 лет и 13 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 19 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 126 человек. Всего коронавирус преодолели 42 336 жителей Киева", - добавил мэр.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 131, в Оболонском - 73 и в Деснянском районе - 58 случаев.\

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 5 676 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 5 131 человек, умерло 83 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Источник: https://www.facebook.com/merkieva/posts/5424767050867531