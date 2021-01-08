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12:10 08.01.2021

Хаменеи запретил импорт в Иран вакцин от коронавируса из США и Великобритании

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Импорт вакцин от коронавируса COVID-19 производства США и Великобритании в страну запрещен, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу.

"Импорт вакцин США и Британии в страну запрещен. Я говорил об этом властям и говорю сейчас об этом публично", - сказал верховный лидер в эфире иранского телевидения.

По его словам, в том случае, если бы США изобрели по-настоящему эффективную вакцину от COVID-19, они бы не пострадали так сильно от пандемии.

"Если бы американцы могли разработать вакцину, они бы не потерпели такое фиаско в борьбе с коронавирусом в их собственной стране", - добавил Хаменеи.

В Иране в конце декабря стартовали клинические испытания на людях собственной вакцины против коронавируса COVID-19, сообщало агентство "Тасним".

Считается, что в том, что касается COVID-19, Иран является наиболее эпидемиологически неблагоприятной страной на Ближнем Востоке. С начала пандемии там выявили свыше 1,2 млн заражений COVID-19, более 55,9 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #коронавирус #вакцина #иран
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