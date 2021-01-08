В ВСУ за сутки еще 39 человек заболели COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выявили 39 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 8 января в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1270 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 13 214 человек, летальных случаев – 38", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Так, из 39 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 7 человек. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 32 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 60 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 5 676 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 5 131 человек, умерло 83 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.