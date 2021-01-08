Число выявленных случаев коронавируса в Грузии сократилось за сутки в три раза

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 537 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 236 тыс. 28, сообщает в пятницу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 612 новых больных за сутки, а днем ранее было зафиксировано 1,8 тыс. новых случаев заражения.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 728 человек, за минувшие сутки скончалось еще 34 человека.

Число выздоровевших составляет 224 тыс. 189 человек.