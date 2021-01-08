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10:42 08.01.2021

На Закарпатье пограничники предотвратили незаконную переправку в Венгрию трех граждан Сирии – Госпогранслужба Украины

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На Закарпатье пограничники предотвратили незаконную переправку в Венгрию трех граждан Сирии – Госпогранслужба Украины

В Закарпатской области пограничники предотвратили незаконную переправку в Венгрию трех граждан Сирии, также задержаны организаторы перемещения нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В ходе реализации оперативной информации, поступившей от офицеров Главного оперативно-розыскного отдела отряда, о возможном перемещении нелегальных мигрантов из Украины в Венгрию, пограничный наряд отделения "Горонлаб" задержал двух мужчин и женщину, которые сообщили, что являются гражданами Сирии", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Так, в ходе дальнейших поисковых мероприятий военнослужащие отделения "Косино" задержали и "переправщиков" нелегальных мигрантов. Ими оказались двое мужчин, один из которых является гражданином Украины, другой - лицом без гражданства. Злоумышленников задержали на окраине села Попово, они передвигались внедорожником «Jeep Grand Cherokee» польской регистрации.

В ходе осмотра «Jeep Grand Cherokee» правоохранители обнаружили три свертка с веществом серо-зеленого цвета, внешне похожим на марихуану, а также охотничьи патроны.

Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), направлено уведомление в Нацполицию.

Теги: #госпогранслужба #закарпатье
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