На Закарпатье пограничники предотвратили незаконную переправку в Венгрию трех граждан Сирии – Госпогранслужба Украины

В Закарпатской области пограничники предотвратили незаконную переправку в Венгрию трех граждан Сирии, также задержаны организаторы перемещения нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В ходе реализации оперативной информации, поступившей от офицеров Главного оперативно-розыскного отдела отряда, о возможном перемещении нелегальных мигрантов из Украины в Венгрию, пограничный наряд отделения "Горонлаб" задержал двух мужчин и женщину, которые сообщили, что являются гражданами Сирии", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Так, в ходе дальнейших поисковых мероприятий военнослужащие отделения "Косино" задержали и "переправщиков" нелегальных мигрантов. Ими оказались двое мужчин, один из которых является гражданином Украины, другой - лицом без гражданства. Злоумышленников задержали на окраине села Попово, они передвигались внедорожником «Jeep Grand Cherokee» польской регистрации.

В ходе осмотра «Jeep Grand Cherokee» правоохранители обнаружили три свертка с веществом серо-зеленого цвета, внешне похожим на марихуану, а также охотничьи патроны.

Об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), направлено уведомление в Нацполицию.