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10:02 08.01.2021

В Украину вернулись четверо осужденных в Ливии моряков с судна Captain Khayyam – замглавы МИД

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В Украину вернулись четверо осужденных в Ливии моряков с судна Captain Khayyam – замглавы МИД

Четверо украинских моряков - члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии в 2016 году, вернулись в Украину, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Украина возвращает своих! Поздравляю наших ребят с возвращением на родину! Моряки Е.Морар, В.Тостоган, О.Войнеровский, П.Чайка наконец встретились со своими родными, которых не видели почти 5 лет", - написал Боднар на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что досрочное освобождение из тюрьмы Ливии украинских моряков - результат совместных усилий Офиса президента Украины, МИД Украины, МВД и помощи турецких партнеров.

7 января пресс-служба президента Украины сообщила, что на родину возвращаются члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года: моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка.

Четверых украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.

Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал освобождение украинских граждан и отметил, что, наконец, они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких.

Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2882341235421535&id=100009370612763

Теги: #моряки #ливия #боднар #мид
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