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09:46 08.01.2021

Украина проводит исследование планшета, найденного на месте крушения самолета МАУ под Тегераном – Венедиктова

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Украина проводит исследование планшета, найденного на месте крушения самолета МАУ под Тегераном – Венедиктова

В декабре 2020 года Иран передал Украине планшет, найденный на месте крушения самолета Boeing 737-800 авиакомпании Международные авиалинии Украины, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора продолжается расследование катастрофы самолета у Тегерана. За год проведено более двух сотен процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, постоянно сотрудничаем с компетентными органами Ирана и Канады", - написала Венедиктова на странице в Facebook.

Она добавила, что на данный момент в Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов.

"Начато исследование планшета, найденного на месте авиакатастрофы, который в декабре 2020 года Иран передал Украине", - отметила генпрокурор.

Также она напомнила, что Украина недавно получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета "МАУ".

"На анализ этого документа и внесения в него замечаний и предложений - 60 дней, после этого иранская сторона за месяц должна его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) - его обнародуют", - подытожила Венедиктова.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

5 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета касательно обстоятельств катастрофы самолета Boeing 737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая произошла под Тегераном 8 января 2020г.

 

Теги: #мау #венедиктова #прокуратура #иран
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