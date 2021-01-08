Число заражений COVID-19 в мире превысило 88 млн, число жертв приближается к 1,9 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы достигло 88 млн 42 тыс. 762 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 898 тыс. 530 выздоровели более 62 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 21 млн 547 тыс. 43 инфицированных COVID-19, зафиксировано 365 тыс.208 летальных исходов, излечились более 13 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 413 тыс. 417, число скончавшихся - до 150 тыс. 570, поправились более 10 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 961 тыс. 673 заболевших, из них умерли 200 тыс. 298 человек, вылечились более 7 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 244,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 127 человек, Индии - 109, Бразилии - 940.