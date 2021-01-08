В Украине за сутки 5 676 новых инфицированных Covid-19, выздоровели 5 131 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 5 676 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 5 131 человек, умерло 83 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 179 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 402 человека; летальных случаев - 83; выздоровело – 5 131 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 7 января зафиксировано 8 997 новых инфицированных коронавирусом, 6 января сообщалось о 6 911 случаях инфицирования COVID-19, 5 января министр проинформировал о 5 334 новых случаях, 4 января сообщалось о 4 158 случаях, 3 января в Украине было 4 576 новых случаев инфицирования, 2 января - 5 038 случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 105 169 человек, 19 588 человек - умерли от Covid-19, выздоровели – 778 345 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.