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08:06 08.01.2021

Российские наемники на Донбассе за сутки 8 раз открывали огонь по украинским позициям

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Российские наемники на Донбассе за сутки 8 раз открывали огонь по украинским позициям

За минувшие сутки со стороны российских наемников на Донбассе зафиксировано 8 открытий огня по украинским позициям, без потерь. С начала текущих суток противник четыре раза открывал огонь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 7 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня… Среди наших военных боевых потерь нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также - крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Вблизи Хутора Вольного зафиксирован огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного на Приазовье противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Авдеевкой зафиксировано применение ручного противотанкового гранатомета, у Гранитного - автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В штабе отметили, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. "На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь", – добавили в пресс-центре.

"С начала текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня… На обстрелы противника наши защитники открыли огонь. Среди украинских воинов боевых потерь нет", – сказано в сводке.

В частности, на Приазовье противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.

Теги: #оос #сводка
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