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07:24 08.01.2021

В результате непогоды обесточены 85 населенных пунктов в шести областях Украины

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В результате непогоды обесточены 85 населенных пунктов в шести областях Украины

В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) по состоянию на утро пятницы обесточены 85 населенных пунктов в шести областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 8 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 85 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Житомирская - 36, Киевская - 29, Донецкая - 7, Черкасская - 5, Ровенская - 4 и Кировоградская – 4", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #электроснабжение #непогода
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