По 150 тысяч евро получат ученые ЕС в качестве грантов для коммерциализации проектов

По 150 тысяч евро получат ученые и изобретатели европейских стран, выигравшие гранты для продвижения своих проектов на рынок.

Как сообщила в четверг Еврокомиссия, среди проектов, получивших гранты Proof of Concept ("Подтверждение концепции") за 2020 год, - новый недорогой тест на COVID-19, разработка новых лекарств для лечения слепоты, инновации технологий производства чистой энергии и другие.

"Гранты Proof of Concept, присужденные сегодня Европейским научно-исследовательским советом (ERC), демонстрируют, как результаты передовых исследований могут быть применены для инноваций, приносящих пользу обществу и производству", - сказала в этой связи комиссар ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и по делам молодежи Мария Габриэль.

Гранты ERC Proof of Concept служат дополнительным финансированием. Эта схема помогает получателям преодолеть разрыв между новаторскими исследованиями и ранними этапами коммерциализации. Гранты могут использоваться, например, для изучения коммерческих возможностей, подготовки патентных заявок или проверки практической жизнеспособности научных концепций.

Всего за 2020 год по конкурсу Proof of Concept выдано 166 грантов ученым и новаторам из двух десятков стран ЕС, а также Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Турции, Израиля.

ERC, созданный Европейским союзом в 2007 году, является ведущей европейской организацией, финансирующей передовые исследования. Его возглавляет независимый орган - Ученый совет во главе с профессором Жан-Пьером Бургиньоном. Общий бюджет ERC с 2014 по 2020 год составил более 13 миллиардов евро.