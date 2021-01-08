В Молдове за сутки выявили 423 больных коронавирусом, 185 пациентов скончались

В четверг в Молдове зарегистрированы 423 новых случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные, обнародованные вечером министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В четверг было обработано 1379 тестов, в том числе 1226 первичных тестов. В результате выяснилось, что 423 результата оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 148 294", - отмечается в сообщении.

Из медицинских учреждений было выписано 889 пациентов, вылечившихся от коронавируса. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 136 800 человек", - отмечается в сообщении.

Также сообщается о смерти еще 185 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 3106 человек.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 8 388 человек. Всего в больничные медицинские учреждения госпитализировано 2 505 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 245 находятся в крайне тяжелом состоянии, 56 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 5018 человек с легкими формами COVID-19, а 24 467 человек находятся под наблюдением семейного врача",- отмечает минздрав.

Как сообщалось, на период с 30 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Молдове объявлен "красный код" в связи с распространением COVID-19. На этот период запрещаются все развлекательные мероприятия, прекращается деятельность дискотек, ночных клубов, караоке и т.д. Ресторанам, барам, кафе разрешено работать только с 07.00 до 22.00, в ночное время разрешена только доставка блюд на вынос. Также запрещена работа театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, митинги и другие собрания с участием более 50 человек. Ношение маски является обязательным как в помещениях, так и на улице.

Со второй половины декабря в Молдове сокращается количество новых случаев коронавируса, которые регистрируются ежедневно. Правда, при этом проводится несколько меньше тестов. Антирекорд по количеству зарегистрированных за один день случаев был 9 декабря - 1766 случаев. После этого количество случаев сократилось до 1200-1500 за день, а в третьей декаде декабря - менее тысячи в день.

Накануне министерство образования, культуры и исследований Молдове приняло решение о том, что после зимних каникул, с 11 января, все учебные заведения возобновят занятия в обычном режиме. В среду муниципальная комиссия Кишинева приняла решение о снятии запрета на работу культурных учреждений, в том числе театров и концертных залов. При этом, спектакли не могут продолжаться более двух часов, а залы должны быть заполнены не более, чем на 50%.