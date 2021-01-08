Офицер полиции погиб в результате беспорядков в Капитолии

Офицер полиции, пострадавший в результате беспорядков, произошедших в среду в Капитолии в Вашингтоне, сообщает CNN со ссылкой на ряд источников.

Полицейский стал пятой жертвой беспорядков.

Женщина была застрелена полицией Капитолия, когда толпа ворвалась в здание, еще трое скончались позднее.

В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Дональда Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже проникнуть в само здание. Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своём выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.