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02:19 08.01.2021

Правительство Франции подтвердило сохранение жестких антикоронавирусных мер

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Правительство Франции подтвердило сохранение жестких антикоронавирусных мер

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране пока далека от возвращения к нормальной, всё еще требуются строгие меры противодействия распространению COVID-19.

"Распространение вируса имеет тенденцию к развитию с конца (прошлого) года", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Париже.

По его словам, 15 тыс. новых случаев заражений коронавирусом в день - "это, разумеется, значительно меньше, чем 50 тыс. случаев, ежедневно регистрировавшихся в конце октября, (...) однако ситуация становится менее устойчивой".

"Давление на больничные службы при почти 2,5 тыс. новых госпитализаций каждый день остается очень сильным", - отметил глава французского правительства.

Он, в частности, объявил, что из-за угрозы британского варианта коронавируса граница с Великобританией останется закрытой до нового распоряжения, чтобы защитить французов от этой эпидемиологической угрозы.

"Вопрос о снижении бдительности не стоит", - подчеркнул Кастекс. Все до сих пор закрытые из-за пандемии учреждения и службы не откроются до конца января. Не будет послаблений для музеев, кино- и концертных залов, театров, спортивных залов и иных мест досуга в ближайшие недели, добавил он.

Как это уже было сделано ранее в 15 департаментах страны, начало комендантского часа может быть введено с 18:00 в еще 10 департаментах с ближайших выходных. Решение, уточнил премьер-министр, будет принято в пятницу. Комендантский час с 20:00 до 6:00 для всей остальной территории страны продлевается до 20 января.

Бары и рестораны не откроются 20 января, как ожидалось. Кастекс полагает, что раньше середины февраля это не произойдет.

Что касается работы школ, он заявил: "Моя позиция такова, что для закрытия школ нужна очень тяжелая санитарная обстановка, так как мы знаем, что последствия такого закрытия будут драматическими".

Премьер-министр также объяснил, что правительство хотело бы избежать третьего локдауна, но такая возможность всё ещё не исключена. "Я не могу исключить, что нам придется принять дополнительные национальные меры, если в ближайшие дни мы констатируем, что нам это необходимо", - сообщил Кастекс.

Он выразил надежду, что из эпидемиологического кризиса удастся выйти к лету.

Теги: #коронавирус #франция #меры
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