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23:36 07.01.2021

Спикер палаты представителей вслед за лидером демократов в сенате призвала отстранить Трампа от власти

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Спикер палаты представителей вслед за лидером демократов в сенате призвала отстранить Трампа от власти

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала вице-президента США Майка Пенса отстранить от власти президента страны Дональда Трампа.

"Я присоединяюсь к лидеру демократов в сенате и призываю вице-президента отстранить от власти этого президента, немедленно воспользовавшись 25-й поправкой к конституции", - сказала она, выступая перед журналистами.

Как и Шумер, Пелоси предупредила, что если Пенс откажется действовать, то конгресс, возможно, рассмотрит вопрос об объявлении Трампу импичмента.

Она назвала Трампа "очень опасным человеком, который не должен оставаться у власти".

"Это очень срочно. Это чрезвычайная ситуация крайне большого масштаба", - подчеркнула Пелоси.

Кроме того, она заявила, что члены палаты представителей среди демократов сильно заинтересованы в том, чтобы продвинуться вперед с темой импичмента Трампу. "Мой телефон буквально разрывается от слова "импичмент", - сказала она, указав на то, что "хотя осталось всего 13 дней, любой день может стать шоу ужасов для Америки".

При этом она также заявила, что у нее нет конкретных планов насчет того, как организовать попытку импичмента.

Демократы считают, что 25-я поправка к конституции дает возможность быстро отстранить Трампа, не доводя дело до более длительной процедуры импичмента. Речь идет о поправке, которая допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции.

В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.

Ранее Шумер заявил, что выступает за как можно более быстрое отстранение Трампа от власти.

Конгрессмены-демократы считают Трампа виновным в беспорядках, произошедших в среду у конгресса. Часть сторонников президента смогла прорваться в само здание, на несколько часов парализовав работу конгрессменов.

На 20 января запланирована инаугурация победившего на президентских выборах Джо Байдена. Трамп пообещал, что обеспечит упорядоченную передачу власти, однако поражение на выборах все же не признал.

Теги: #сша #конгресс #трамп
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