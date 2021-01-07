Ляшко: Украина в скором времени может получить м-РНК вакцину от коронавируса

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил о возможности поставок в страну м-РНК вакцины в ближайшее время в рамках глобального механизма COVAX.

"Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины в ближайшее время", – написал Ляшко на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Как сообщалось, что Украина получит 8 млн доз в рамках глобального механизма COVAX. Государство продолжает работать над тем, чтобы увеличить поставки через COVAX до 16 млн доз, а также продолжает переговоры со всеми другими производителями вакцин от COVID-19, чья продукция признана миром как эффективная и безопасная.