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21:23 07.01.2021

Лидер демократов в сенате призвал отстранить Трампа от власти

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Лидер демократов в сенате призвал отстранить Трампа от власти

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал инициировать процедуру отстранения от власти президента США Дональда Трампа.

"То, что произошло в конгрессе вчера, было восстанием против США, и президент к нему подталкивал. Нельзя позволить, чтобы он даже еще день оставался у власти", - говорится в заявлении Шумера.

По его мнению, 25-я поправка к конституции США позволяет добиться этого, и тогда исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Майк Пенс.

Если такой вариант не пройдет, то, по словам Шумера, конгрессу нужно будет рассмотреть вопрос об объявлении импичмента Трампу.

Ранее некоторые менее влиятельные конгрессмены-демократы озвучивали похожую идею. Республиканцы такие планы не поддерживают: пока что только один из них в конгрессе открыто заявил о готовности рассмотреть возможность быстрого отстранения Трампа от власти.

В среду группа демонстрантов, поддерживающая Трампа, прорвалась в здание конгресса и на несколько часов парализовала там работу. Трамп призывал сторонников разойтись по домам. Однако при этом он заверял демонстрантов, что любит их и продолжит отстаивать их интересы. Оппоненты Трампа решили, что такие ремарки недопустимы.

20 января 2021 года Трамп в любом случае покинет Белый дом, и президентом станет демократ Джо Байден.

Отношения между Трампом и Шумером давно очень плохие. Президент часто публично называет лидера демократов в сенате "Плачущим Чаком".

Теги: #сша #трамп #сенат
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