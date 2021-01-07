Цукерберг заблокировал доступ Трампа к Facebook и Instagram до конца президентского срока

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что доступ президента США Дональда Трампа к собственным аккаунтам в одноименной соцсети и в Instagram останется заблокирован минимум до конца передачи власти следующей администрации - 20 января.

"Мы считаем, что разрешить президенту использовать наши платформы - это слишком большой риск в данный период. Поэтому мы продлеваем блокировку на Facebook и Instagram на неопределенный срок: минимум - до завершения мирной передачи власти", - отметил он в заявлении.

Изначально Цукерберг решил заблокировать доступ Трампа к аккаунтам после того, как президент ранее на этой недели в своих публикациях выражал симпатию к демонстрантам, штурмовавшим Капитолий. По мнению владельца соцсетей, Трамп недостаточно резко осудил такие действия.

Похожие меры против Трампа приняли и в Twitter, заблокировав его аккаунт на 24 часа: по истечению этого срока президенту вернут доступ к своей страничке, если он удалит две публикации.

Президент США в прошлом неоднократно поднимал вопрос о необходимости регулировать работу соцсетей: по его мнению, эти платформы никому не подотчетны, на них не распространяются и обязанности, которые есть у СМИ.