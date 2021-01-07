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18:06 07.01.2021

Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в четверг

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Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в четверг

В течение текущих суток, 7 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет, сообщает пресс-центр ООС.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Хутор Вольный российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Луганского враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии, противник проявил огневую активность и в пригороде Попасной, где открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сводке о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 четверга, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Помимо этого в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские наемники вели огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от н.п. Авдеевка.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - говорится в сводке.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Теги: #всу #оос #сводка
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