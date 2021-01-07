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17:18 07.01.2021

МИД Украины: Сообщения о якобы ослаблении Лондоном санкций против РФ - очередные российские инсинуации

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МИД Украины: Сообщения о якобы ослаблении Лондоном санкций против РФ - очередные российские инсинуации

Сообщения о якобы ослаблении Лондоном санкций против Российской Федерации - очередные российские инсинуации, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Российские СМИ тиражируют "новость" о "послаблении" Великобританией санкционного режима в отношении Крыма. На самом деле, это - выдача желаемого за действительное", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он пояснил, что 1 января 2021 года Великобритания вышла из состава Европейского Союза. Как уже не государство-член ЕС, Соединенное Королевство начало процедуру переноса европейских санкционных режимов, в том числе по РФ, в собственное национальное законодательство.

"Общая лицензия британского Министерства финансов для морских портов Крыма воспроизвела санкционное отступление от решения Совета ЕС 2014/145/CFSP. Такое отступление существует с 2017 года. И раньше была возможность осуществления расчетов за основополагающие потребности в крымских портах, в частности приобретение продуктов питания, лекарств, оплату лечения. Ни о каких других нововведения речь не идет", - отметил спикер.

Он напомнил, что 1 января 2021 года вступило в силу соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией.

"Соединенное Королевство остается одним из самых мощных и наиболее последовательных партнеров Украины в мире, продолжает оказывать весомую политическую и практическую поддержку суверенитету и территориальной целостности нашего государства в контексте противодействия российской агрессии. Великобритания также является одним из мировых лидеров в вопросе введения и сохранения международных санкций против РФ. Следовательно, рассматриваем сообщения о якобы ослаблении Лондоном санкций против России как очередные российские инсинуации", - подчеркнул Николенко.

Информацию о якобы "ослаблении" санкций в отношении РФ также опровергла посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Великобритания привержена территориальной целостности Украины и поддержанию санкций в отношении России за незаконную аннексию Крыма. Сообщения о смягчении британских санкций в отношении Крыма не соответствуют действительности", - написала Симмонс в Twitter в четверг.

 

Теги: #великобритания #рф #санкции #мид
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