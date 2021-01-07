В Киеве ночью ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица

В пятницу, 8 января, ночью в Киеве ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Дорожно-эксплуатационные предприятия КК "Киевавтодор" готовы к ухудшению погодных условий. Соответствующая объекты уже находится на исходных позициях в городе. В общем готовы к работе 544 единицы спецтехники", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

В КГГА напоминают, что в первую очередь противогололедными средствами обрабатывают подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы. Дорожники используют жидкие хлориды, соль и песчано-соляную смесь. Водителей призывают быть осторожными на дороге.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.