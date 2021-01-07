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15:05 07.01.2021

Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа за убийство иранского военачальника Сулеймани

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Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа за убийство иранского военачальника Сулеймани

Судья следственного суда Багдада, которому поручено расследование убийства иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, выписал ордер на арест президента США Дональда Трампа.

Ордер на арест был выдан по обвинению в умышленном убийстве, которое карается смертной казнью.

Сулеймани и Аль-Мухандис были убиты в Ираке в районе столичного аэропорта в январе прошлого года в результате удара беспилотника.

Убийства спровоцировали дипломатический кризис и обострили американо-иракские отношения, вызвав гнев шиитских политических законодателей, которые приняли необязательную резолюцию о давлении на правительство с целью вытеснения иностранных войск из страны.

Теги: #ирак #трамп #суд
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