Азербайджан построит в Карабахе два международных аэропорта - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Карабахе планируется строительство двух международных аэропортов.

"По моему поручению ведется поиск площадки для строительства современного международного аэропорта в Лачинском или Кельбаджарском районах. Правда, рельеф там очень сложный, и почти вся территория гористая. Найти там подходящее место сложно, но сейчас ведутся исследования (...)", - сказал Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

По его словам, второй аэропорт будет построен в городе Физули. "Мною было дано поручение, строительство начнется в ближайшее время", - отметил Алиев.

По мнению президента, строительство международных аэропортов в Карабахе крайне важно для развития этого региона. "Также это в будущем создаст благоприятные условия для развития как внутреннего, так и международного туризма. Наша авиакомпания AZAL должна серьезно поработать над вопросом организации международных рейсов, чтобы обеспечить авиаперевозки в некоторые из наших соседних стран сразу после открытия аэропорта в Физули", - подчеркнул президент.