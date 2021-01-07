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13:37 07.01.2021

Мэр Тернополя: в случае роста количества больных COVID-19 город перейдет на локдаун

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Мэр Тернополя: в случае роста количества больных COVID-19 город перейдет на локдаун

Мэр Тернополя Сергей Надал заявляет, что решение не вводить локдаун с 8 января принято на основании показателей заболеваемости COVID-19, и в случае роста количества больных город "перейдет в режим жесткого карантина".

"Все решения, в том числе и решение по изменению карантинных ограничений, в Тернополе принимаются комиссией по чрезвычайным ситуациям исключительно в интересах жителей нашей громады и исходя из фактических данных медицинских показателей, а именно - показателей заболеваемости COVID-19. В Тернополе наблюдалась тенденция к уменьшению количества инфицированных и пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях с диагнозом «коронавирусная инфекция». Практически отсутствовали больные среди детей и работников учебных заведений", - написал мэр в Фейсбук в четверг.

Он также отметил, что осознает и не исключает роста количества больных. "После новогодних и рождественских праздников динамика заболеваемости может снова стать угрожающей. Поэтому мы постоянно консультируемся с нашим медиками, вирусологами, с отделом здравоохранения. И тотовы принять все необходимые меры в случае, если будет угроза здоровью и жизни Тернополя", - написал градоначальник.

Надал заявил также, что "если в течение следующих дней произойдет рост количества больных - мы приостановим решение комиссии и Тернополь перейдет в режим жесткого карантина; .кроме того, мы четко понимаем, что идут праздники и тестирования могут не проводиться в полной мере".

Мэр подчеркнул, что городские власти ежедневно мониторят ситуацию и решения принимаются на основе оценки динамики заболеваемости. "Если показатели заболеваемости уменьшаются - карантин ослабляют. Если показатели увеличиваются - карантин усиливают, соответственно мы будем прислушиваться к решению Кабинета министров", - заключил Надал .

 

Теги: #тернополь #локдаун
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