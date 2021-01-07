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13:10 07.01.2021

Кличко: В Киеве 731 новый больной коронавирусом, выздоровели 638 пациентов

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Кличко: В Киеве 731 новый больной коронавирусом, выздоровели 638 пациентов

В Киеве за минувшие сутки выявлено еще 731 инфицированного коронавирусом, умерли 19 человек, госпитализированы 68 пациентов с Covid-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 731 больного коронавирусом. Умерли 19 человек. Всего за период пандемии в столице 2041 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 116 031 », - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Заболели 415 женщин в возрасте от 19 до 88 лет, 288 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, 14 девочек от 5 месяцев до 14 лет, а также 14 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

Заболели, в частности, 28 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 638 человек. Всего коронавирус преодолели 42 210 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 181, в Деснянском - 117 и в Днепровском районе - 92 случая", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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