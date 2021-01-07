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12:41 07.01.2021

Украина получит от США два новых патрульных катера

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Украина получит от США два новых патрульных катера

Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI, сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины Армия Inform со ссылкой на данные Пентагона.

Как сообщает официальный сайт Пентагона, строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года.

Построит катера компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство обойдется в почти $20 млн.

Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины, сообщает Армия Inform.

США утвердили оборонный бюджет на 2021 год, где для Украины предусмотрели $250 млн на военную поддержку.

Летом минувшего года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования к ним. Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США в сфере безопасности. Остальные Украина сможет приобрести у США за счет оборонного бюджета.

Правительство Украины просило приобрести до 16 патрульных катеров Mark VI; 32 пушки MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радиолокаторов (FLIR) (16 установленных и 4 запчастями); 16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD) с 5-километровой акустической системой; 16 идентификационных систем "свой или чужой" (IFF); 40 пушек MK44 (32 установленные и 8 запчастями); коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запасные и ремонтные части; инструменты и испытательное оборудование; технические данные и документацию; обучение персонала и оборудование для тренировки персонала; инженерное, техническое и логистическое обслуживание и подрядчика правительства США; и другие связанные элементы логистического обеспечения. Ориентировочная общая стоимость - $600 млн.

Кроме того, Украина подписала контракт с французской компанией ОСЕА на строительство патрульных пограничных катеров для МВД, которые усилят систему морской безопасности и охраны границы государства.

 

 

Теги: #сша #минобороны #катер
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