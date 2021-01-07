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12:40 07.01.2021

Премьер Японии ввел режим ЧП в Токио в связи с ростом числа заражений коронавирусом

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Премьер Японии ввел режим ЧП в Токио в связи с ростом числа заражений коронавирусом

О введении режима чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Режим, который продлится с пятницы, 8 января, до 7 февраля, предусматривает закрытие ресторанов и баров не позднее 20:00. В заявлении премьер призывает население по возможности оставаться дома, избегать мест большого скопления людей. Штрафные санкции не запланированы.

В то же время, остаются открытыми торговые центры и школы, кинотеатрам, музеям и другим аналогичным учреждениям рекомендовано снизить посещаемость.

"Я уверен, что мы сможем преодолеть это, но я должен попросить всех вас потерпеть ограниченную жизнь еще некоторое время", - сказал Есихидэ Суга журналистам после обнародования заявления.

За последние сутки рост числа инфицированных COVID-19 в Токио достиг рекордной цифры - 2 тыс. 447.

Теги: #япония #карантин
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