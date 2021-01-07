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11:47 07.01.2021

В пятницу на значительной территории Украины мокрый снег, гололёд и гололедица

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В пятницу на значительной территории Украины мокрый снег, гололёд и гололедица

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять влажная и ветряная воздушная масса.

Как сообщает Укргидрометцентр, 8 января ночью в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях мокрый снег, налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица, в Черниговской и Сумской значительные осадки, днём в южной части временами осадки, преимущественно в виде дождя на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью в северных и восточных, днём в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток - от 2° мороза до 3° тепла, днём на юге 1-6° тепла.

В Киеве 8 января ночью мокрый снег, налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах гололедица, днём без осадков. Температура воздуха в течение суток 0-2° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 08 января самая высокая температура воздуха днем была +7,1° в 1998г., самая низкая ночью -26,6° в 1935г.

В субботу, 9 января, в южных, восточных и большинстве центральных областей мокрый снег и дождь, в юго-восточных областях местами значительные осадки, местами налипание мокрого снега, гололедица; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° мороза, в южной и восточной частях около 0°, днём от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны до 5° тепла.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью 6-11° мороза, днём 3-8° мороза.

В Киеве 9 января без осадков. Температура воздуха ночью 1-3° мороза, днём около 0°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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