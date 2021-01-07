Moderna готова поставить в текущем году до 1 млрд доз вакцины от COVID-19

Исполнительный директор Moderna Inc Стефан Бансель заявил, что компания готовится к тому, чтобы поставить в текущем году на рынок от 600 млн до 1 млрд доз вакцины от коронавируса, сообщают СМИ.

На конференции, организованной франко-германской финансовой группой ODDO BHF, он отметил, что на сегодня портфель заказов компании на вакцину составляет около 500 млн доз, гарантированно будет произведено 600 млн.

Бансель отметил, что Moderna Inc работает над достижением или даже превышением целевого показателя в 1 млрд доз.

По его словам, до сих пор неясно, как долго продержатся антитела, вырабатываемые вакцинами, добавив, что потенциально они могут сохраняться до двух лет.