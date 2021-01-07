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11:25 07.01.2021

Трамп обещает упорядоченную передачу власти Байдену

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Трамп обещает упорядоченную передачу власти Байдену

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит упорядоченную передачу власти Джо Байдену в день инаугурации 20 января 2021 года.

"Несмотря на то, что я совершенно не согласен с результатами выборов, и на то, что мое мнение подкреплено фактами, 20 января у нас будет упорядоченная передача власти", - говорится в его заявлении.

При этом Трамп дал понять, что не уходит с американской политической сцены.

"Это будет концом самого выдающегося в истории четырёхлетнего срока пребывания президента у власти. Однако это - лишь начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку снова великой", - пообещал президент.

Трамп распространил заявление вскоре после того, как конгресс сертифицировал победу Джо Байдена на выборах 2020 года.

По мнению Трампа, Байден смог выиграть лишь благодаря масштабным фальсификациям на голосовании.

Теги: #сша #трамп #байден
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