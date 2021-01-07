Трамп обещает упорядоченную передачу власти Байдену

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит упорядоченную передачу власти Джо Байдену в день инаугурации 20 января 2021 года.

"Несмотря на то, что я совершенно не согласен с результатами выборов, и на то, что мое мнение подкреплено фактами, 20 января у нас будет упорядоченная передача власти", - говорится в его заявлении.

При этом Трамп дал понять, что не уходит с американской политической сцены.

"Это будет концом самого выдающегося в истории четырёхлетнего срока пребывания президента у власти. Однако это - лишь начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку снова великой", - пообещал президент.

Трамп распространил заявление вскоре после того, как конгресс сертифицировал победу Джо Байдена на выборах 2020 года.

По мнению Трампа, Байден смог выиграть лишь благодаря масштабным фальсификациям на голосовании.