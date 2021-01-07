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11:23 07.01.2021

Алиев грозит Еревану "железным кулаком", если армянские официальные лица будут посещать Карабах без разрешения Баку

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Алиев грозит Еревану "железным кулаком", если армянские официальные лица будут посещать Карабах без разрешения Баку

Армению ждут жесткие ответные меры в случае, если продолжатся визиты ее официальных лиц в Нагорный Карабах, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мне сообщили, что глава МИД Армении Ара Айвазян совершил визит в Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта - ИФ). Что ты там делаешь? Пусть Армения не забывают войну. Помните, что железный кулак на месте. Этим визитам должен быть положен конец. Предупреждаем, что если вновь будут предприняты такие провокационные шаги, Армения еще больше пожалеет об этом", - сказал Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

По его словам, любые визиты в Нагорный Карабах, в том числе и представителей международных организаций, должны осуществляться только с разрешения Азербайджана. Исключение составляют визиты представителей Красного креста.

"Весь мир признает эту территорию как неотъемлемую часть Азербайджана. Ни один иностранный гражданин не может войти в эту зону без нашего разрешения. Никакая международная организация, кроме Красного Креста, туда не может поехать. Мы их впервые предупредили через МИД. После этого предупреждение будет сделано иначе", - подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что подобные провокационные действия со стороны официальных лиц Армении на фоне нормализации послевоенных отношений при посредничестве России категорически неприемлемы.

"Сейчас предпринимаются шаги по нормализации отношений. Россия предложила сторонам свои посреднические возможности. В основном эти вопросы обсуждала делегация официальных лиц правительства России, посетившая недавно Армению и Азербайджан. Что ж, если отношения нормализуются, то зачем такие провокационные "визиты"? Что они этим хотят показать? Они хотят снова нас раздражать? Пусть не забывают, как дорого им обошлись такие шаги", - добавил Алиев.

Теги: #алиев #карабах #азербайджан
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