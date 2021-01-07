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11:16 07.01.2021

Четверо освобожденных украинских моряков с судна Captain Khayyam возвращаются на родину из Ливии - ОП

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Четверо освобожденных украинских моряков с судна Captain Khayyam возвращаются на родину из Ливии - ОП

На родину возвращаются четверо украинских граждан - члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года: моряки Евгений Морар, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка уже в пути домой, сообщает в четверг пресс-служба президента Украины.

Четверых украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam в декабре 2017 ливийский суд приговорил к пяти годам заключения.

Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям.

Президент Владимир Зеленский приветствовал освобождение украинских граждан и отметил, что, наконец, они смогут отпраздновать Рождество в кругу своих родных и близких.

Также глава государства поблагодарил за работу украинских дипломатов, Министерство иностранных дел и другие ведомства, благодаря которым возвращения украинцев домой стало возможным.

«Украинское государство не забывает и не оставляет в беде своих граждан. И мы делаем все возможное, используем все каналы, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой, могли это сделать. Потому что государство существует для гражданина, для защиты его права и свободы. А граждане защищают нашу страну. Именно так и должно быть », - отметил Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также держит процесс возвращения моряков под контролем.

Теги: #возвращение #ливия #моряки
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