Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах

Американские конгрессмены в ходе совместного заседания сертифицировали результаты выборов президента США, утвердив победу демократа Джо Байдена.

Сертификация со стороны Конгресса - это обязательный финальный этап утверждения избранного президента в США. Его проведение требует американская Конституция. Конгрессмены должны сертифицировать результаты голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 14 декабря.

Президент США Дональд Трамп призывал поддерживающих его конгрессменов-республиканцев отказать в сертификации результатов голосования.

В частности, по его мнению, этого мог единолично добиться председательствующий на заседании конгресса вице-президент США Майк Пенс, однако тот отказался единолично принимать подобные решения.

Заседание прерывалось из-за протестных акций сторонников Трампа, которые смогли преодолеть кордон полиции и ворваться в здание Капитолия. Служба безопасности была вынуждена эвакуировать на определенное время высокопоставленных членов Конгресса.

В результате беспорядков в столице погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на 15 дней продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения.

Мэр заявила, что люди, штурмовавшие Капитолий, "стремились сорвать работу Конгресса, связанную с принятием голосов коллегии выборщиков".

По ее словам, есть опасения, что "некоторые люди продолжат свои насильственные протесты до инаугурации (20 января - ИФ)".

Как сообщалось, около 1 тыс. бойцов национальной гвардии направляются в Вашингтон губернатором Нью-Йорка Эндрю Куомо.

В распространенном заявлении губернатора говорится, что он направляет 1 тыс. нацгвардейцев в Вашингтон, "чтобы помочь и облегчить мирную передачу власти".

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков, демократ Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов.

Однако действующий президент, республиканец, Дональд Трамп не признал поражения. Он обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах. Ожидается, что подобные попытки юристов Трампа пересмотреть итоги выборов продолжатся и после сертификации итогов голосования в конгрессе.

Завершающим этапом выборов президента США должна стать инаугурация президента, который 20 января приносит присягу и вступает в должность.

Трамп, со своей стороны, на недавнем митинге в Вашингтоне заявил, что никогда не признает поражение на выборах и продолжит борьбе против своих политических оппонентов.