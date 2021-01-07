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10:40 07.01.2021

В Беларуси обновили изображение государственного герба

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В Беларуси обновили изображение государственного герба

В Беларуси обновили изображение государственного герба, на национальном правовом интернет-портале в четверг официально опубликован закон № 83-З об изменении закона "О государственный символах Республики Беларусь".

Цвет контура Беларуси на государственном гербе теперь золотой, а не зелёный. Изменилось изображение звезды в верхней части герба. В прежнем виде у неё были чёткие грани. Как пояснял ранее министр юстиции Игорь Слижевский, в таком виде звезда "больше применяется в милитаризованной символике и носит несколько воинственный характер".

Вместе с тем, подчеркивал глава Минюста, Беларусь безусловно "миролюбивое государство, которое сохраняет нейтралитет и ни в коем случае ни в каких ситуациях не рассматривает агрессию как способ своей политики". Поэтому звезду в гербе решили привести в соответствие с миролюбивым содержанием государства".

Корректировке также подверглось изображение земного шара на гербе. "То, как исполнены на нем параллели и меридианы (....) В таком выпуклом изображении складывается ощущение, что они находятся как бы над самим земным шаром, и он получается помещен в некую клетку", - пояснял недостатки прежнего варианта министр.

"Такие нюансы вызывают не всегда правильные ассоциации и, безусловно, подлежат приведению к тому, чтобы герб был исполнен идеально и воспринимался позитивно", - подчеркивал Слижевский.

В нынешнем эталонном изображении герба земной шар немного повернут, теперь на нем больше Европы и меньше России. Уточнены контуры материков, изменился их цвет.

Кроме того, закон расширяет использование госфлага на массовых мероприятиях. В прежней редакции он мог использоваться во время государственных праздников и праздничных дней, а также при торжественных мероприятиях, проводимых государственными органами и иными организациями, гражданами во время народных, трудовых, семейных праздников и в другие памятные даты.

"Эта норма в законопроекте расширена, теперь в ней прописаны спортивные, спортивно-массовые, культурно-зрелищные и иные массовые мероприятия. А для граждан добавлена формулировка "иные случаи использования" при условии обеспечения необходимого уважения к флагу", - пояснял заместитель председателя комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Виктор Свилло.

Теги: #герб #беларусь
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