На Харьковщине спасатели помогли добраться до берега рыбакам, заблудившимся из-за тумана - ГСЧС

На Печенежском водохранилище в районе с.Хотомля (Харьковская обл.) в среду вечером трое рыбаков засиделись с удочками и не смогли самостоятельно добраться на берег, поскольку заблудились из-за густого тумана и сумерек.

"Попав на проталину, когда лед под ногами начал трещать и ломаться, рыбаки совершенно запаниковали и начали набрать номер Службы спасения. Диспетчеры оперативно-координационного центра приложили много усилий, чтобы выяснить хоть какие-то ориентиры от заблудившихся рыбаков, жителей Харькова, так необходимых для организации их поиска", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Получив примерные координаты места выхода рыбаков на лед, спасатели отправились на помощь. Вскоре они нашли на берегу водоема машину, на которой приехали рыбаки, и связавшись с ними по мобильному телефону, прихватив средства спасения, отправились на лед. Через некоторое время рыбалки заметили в гуще тумана проблеск фонаря спасателей и просигналили своим. Встреча состоялась на расстоянии 1,5 км от берега. Как оказалось, из-за тумана рыбаки просто пошли в противоположную сторону и заблудились.

Спасатели помогли рыбакам добраться до берега.