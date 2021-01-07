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08:17 07.01.2021

В Украине за сутки зафиксировано 8 997 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 11 316 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 8 997 случаев инфицирования Covid-19, выздоровело 11 316 человек

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 8 997 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 11 316 человек, умерло 148 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"8 997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности, заболели 227 детей и 385 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2567 человек, летальных случаев – 148,выздоровели – 11 316 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 6 января сообщалось о 6 911 случаях инфицирования COVID-19, 5 января министр проинформировал о 5 334 новых случаях, 4 января сообщалось о 4 158 случаях, 3 января в Украине было 4 576 новых случаев инфицирования, 2 января - 5 038 случаев, 1 января было зафиксировано 9 432 новых случая.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 099 493 человек, 19 505 человек - умерли от Covid-19, выздоровели – 773 214 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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